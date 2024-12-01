Sandıklı’da kaza: 2 kişi yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyü yakınlarından meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Sürücü A.L. idaresindeki araç ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, devrildi.

Kazada sürücü A.L., ile araç içerisine bulunan diğer kişi H.K.L., yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Sandıklı Devlet Hastanesine götürürken, jandarma ise kaza ile ilgili çalışma başlattı.