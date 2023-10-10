Sandviç 3 öğrenciyi hastanelik etti

Kentte 3 lise öğrencisi okula yakın marketten sandviç ve meyve suyu aldı.



Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma problemi yaşayan öğrenciler için ambulans çağırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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