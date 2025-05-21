Şanlıurda'da uyuşturucu operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa’da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 42 kişi gözaltına alındı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile birlikte bazı silahlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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