Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama

YANGIN KONTROL ALTINDA

İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlama sonucu bir zabıt katibinin bacağından yaralandığını ve bilincinin açık olduğunu açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Işıldak, patlamanın nedeninin bilinmediğini dile getirip adliye binasının tahliye edildiğini duyurdu.