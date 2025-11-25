Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama
25.11.2025 15:54
Son Güncelleme: 25.11.2025 16:03
DHA
Şanlıurfa Adliyesi emanet bürosunda patlama meydana geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir zabıt katibinin bacağından yaralandığını açıkladı.
Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'ndeki Şanlıurfa Adliyesi'nde binanın bodrum katındaki adli emanet deposunda patlama sesi duyuldu.
Patlamanın ardından çıkan yangını fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.
İhbarla adliye binasına itfaiye, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
İtfaiyeciler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, bina tahliye edildi.
Polis ekipleri, olay yerinde geniş barikat kurarak çevre güvenliğini sağladı. Olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlama sonucu bir zabıt katibinin bacağından yaralandığını ve bilincinin açık olduğunu açıkladı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Işıldak, patlamanın nedeninin bilinmediğini dile getirip adliye binasının tahliye edildiğini duyurdu.