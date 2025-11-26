Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamanın nedeni araştırılıyor
26.11.2025 13:38
DHA
NTV - Haber Merkezi
Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet deposunda meydana gelen patlamayla ilgili inceleme sürüyor. Patlama sonrası çıkan yangın, olayın tam olarak neden kaynaklandığının tespitini güçleştiriyor.
Şanlıurfa Adliyesi binasının bodrum katındaki emanet deposunda dün saat 15.00'te patlama oldu.
Adliye binası tahliye edildi, patlama sonrası çıkan yangın söndürüldü.
Bir adliye personelinin yaralandığı patlamanın nedeni araştırılıyor. Depoda patlama sonrası çıkan yangın çalışmaları güçleştiriyor.
Bugün de boş olan adliye binasında ekiplerin incelemesi sürüyor.