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Şanlıurfa Cezaevi'nde gergin dakikalar

Şanlıurfa'daki E Tipi Cezaevi'nde gergin dakikalar yaşandı. Disiplin suçunu kabullenmeyen bir mahkum tarafından başlatıldığı öne sürülen olay kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Haberler - NTV Haber 24.03.2022 - 23:47

Şanlıurfa Cezaevi'nde gergin dakikalar

Akşam saatlerinde cezaevinde, bazı koğuşların kapılarını kilitleyen bir grup tutuklu gerginlik oluşturmak istedi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Cezaevi çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda mahkum yakını da, cezaevi önüne akın etti. Mahkum yakınlarıyla görüşen Valisi Abdullah Erin, herkesi sağduyulu olmaya davet etti. Gerginlik kısa süre içinde yatıştırıldı.

Şanlıurfa E Tipi Cezaevinde 2012 yılında çıkan isyanda 13 kişi yanarak hayatını kaybetmişti.

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