Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 14°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 3 Aralık 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 14°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

14

/

3

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

3

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

14

/

4

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

4

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