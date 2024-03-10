Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 12 Mart 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Mart 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 14 Mart 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.