Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 12 Mart 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 13 Mart 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 14 Mart 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.
Bugün
15/
4
Yarın
17/
6
Salı
18/
6
Çarşamba
19/
7
Perşembe
20/
9
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