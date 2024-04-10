Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 12 Nisan 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 14 Nisan 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°.

Bugün

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

22

/

14

Yarın

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

24

/

12

Cuma

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

13

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

14

Pazar

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

23

/

15

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