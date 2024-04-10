Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 12 Nisan 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 14 Nisan 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°.
Bugün
22/
14
Yarın
24/
12
Cuma
23/
13
Cumartesi
26/
14
Pazar
23/
15
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