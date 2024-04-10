Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 22°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 24°. 12 Nisan 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 14 Nisan 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 23°.