Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 13 Ekim 2024
Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 16 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 17 Ekim 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 18 Ekim 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
30/
19
Yarın
31/
19
Çarşamba
30/
21
Perşembe
28/
17
Cuma
24/
17
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