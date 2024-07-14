Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Temmuz 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 17 Temmuz 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 18 Temmuz 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 19 Temmuz 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.