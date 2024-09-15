Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 17 Eylül 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 19 Eylül 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

22

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

22

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

19

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

21

Perşembe

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

22

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