Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Eylül 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 17 Eylül 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 18 Eylül 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 19 Eylül 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°.
Bugün
37/
22
Yarın
33/
22
Salı
32/
19
Çarşamba
32/
21
Perşembe
34/
22
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