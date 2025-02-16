Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 18 Şubat 2025 Salı Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 13°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

2

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

3

Salı

Bulutlu
Bulutlu

15

/

4

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

13

/

5

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