Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Kasım 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 23°. 15 Kasım 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°.