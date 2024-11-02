Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Kasım 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 4 Kasım 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 19°. 5 Kasım 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. 6 Kasım 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°.