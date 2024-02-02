Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Şubat 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°. 4 Şubat 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°. 5 Şubat 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. 6 Şubat 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

12

/

1

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

4

Pazar

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

5

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

7

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

7

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