Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Ekim 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 19°. 22 Ekim 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 20°. 23 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.