Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Eylül 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.