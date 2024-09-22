Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Eylül 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 27°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 24 Eylül 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 25 Eylül 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.

Bugün

Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak
Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak

27

/

18

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

28

/

16

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

30

/

20

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

20

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

TÜRKİYE HABERLERİ

Yasal boy limitlerinin altında avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu

Yasal boy limitlerinin altında avlanılan 1,5 ton balığa el konuldu

Arabuluculuk uygulaması yaygınlaşıyor: 4 milyonu aşkın dosyada anlaşma sağlandı

Arabuluculuk uygulaması yaygınlaşıyor: 4 milyonu aşkın dosyada anlaşma sağlandı

Pencereden çocukları taciz eden adam serbest bırakıldı

Pencereden çocukları taciz eden adam serbest bırakıldı

Depremzede aileler kışı yeni evlerinde geçirecek

Depremzede aileler kışı yeni evlerinde geçirecek

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Samsun'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...