Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 25 Haziran 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.
Bugün
42/
29
Yarın
40/
26
Pazartesi
41/
27
Salı
43/
27
Çarşamba
40/
30
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