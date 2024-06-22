Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Haziran 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 25 Haziran 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 26 Haziran 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.