Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 25 Şubat 2025 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

4

/

-3

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

5

/

-2

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

7

/

-1

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

0

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