Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°. 25 Şubat 2025 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 7°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.