Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 27 Ağustos 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 29 Ağustos 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
36/
24
Yarın
36/
25
Salı
36/
25
Çarşamba
36/
24
Perşembe
37/
24
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