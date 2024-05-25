Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 28 Mayıs 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 37°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°.