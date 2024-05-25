Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 31°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 28 Mayıs 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 37°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

31

/

18

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

34

/

20

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

37

/

23

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

35

/

20

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