Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Şubat 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 29 Şubat 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.
Bugün
18/
7
Yarın
13/
6
Salı
13/
6
Çarşamba
15/
4
Perşembe
16/
5
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