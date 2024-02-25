Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Şubat 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 29 Şubat 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.