Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Şubat 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 27 Şubat 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 28 Şubat 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 29 Şubat 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

7

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

6

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

6

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

4

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

5

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