Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 30 Ocak 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.