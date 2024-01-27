Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ocak 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 29 Ocak 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 30 Ocak 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

10

/

4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

2

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

2

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

6

/

4

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

3

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