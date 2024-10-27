Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 29 Ekim 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 31 Ekim 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

12

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

11

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

12

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

23

/

12

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