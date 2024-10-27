Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 27 Ekim 2024
Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 29 Ekim 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 30 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. 31 Ekim 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°.
Bugün
23/
12
Yarın
24/
11
Salı
25/
11
Çarşamba
24/
12
Perşembe
23/
12
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