Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Ocak 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 30 Ocak 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6°. 31 Ocak 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.
Bugün
9/
2
Yarın
8/
2
Salı
6/
4
Çarşamba
9/
3
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