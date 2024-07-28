Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Temmuz 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 30 Temmuz 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 31 Temmuz 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 1 Ağustos 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°.
Bugün
38/
26
Yarın
39/
25
Salı
41/
26
Çarşamba
39/
27
Perşembe
38/
26
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