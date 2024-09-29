Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 1 Ekim 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 3 Ekim 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°.