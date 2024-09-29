Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 1 Ekim 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 28°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. 3 Ekim 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°.

Bugün

Az Bulutlu
Az Bulutlu

33

/

22

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

22

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

28

/

20

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

28

/

19

Perşembe

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

18

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