Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 8 Kasım 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Kasım 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.