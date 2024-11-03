Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Kasım 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 19°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 20°. 8 Kasım 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 21°. 9 Kasım 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°. 10 Kasım 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

19

/

8

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

20

/

9

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

21

/

9

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

9

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

21

/

10

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