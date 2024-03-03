Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 5 Mart 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Mart 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 7 Mart 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
12/
6
Yarın
16/
4
Salı
17/
5
Çarşamba
17/
8
Perşembe
17/
6
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