Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 12°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 5 Mart 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Mart 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 7 Mart 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

12

/

6

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

16

/

4

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

17

/

5

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

17

/

8

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

17

/

6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...