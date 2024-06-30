Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Haziran 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 2 Temmuz 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 3 Temmuz 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 4 Temmuz 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°.
Bugün
37/
25
Yarın
37/
26
Salı
35/
25
Çarşamba
37/
25
Perşembe
41/
24
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