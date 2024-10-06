Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024
Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 8 Ekim 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 10 Ekim 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
33/
19
Yarın
34/
21
Salı
33/
22
Çarşamba
34/
21
Perşembe
33/
22
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