Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Ekim 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 8 Ekim 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 9 Ekim 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 10 Ekim 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°.