Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 6 Temmuz 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 8 Temmuz 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 9 Temmuz 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°.
Bugün
39/
23
Yarın
40/
27
Pazartesi
41/
28
Salı
41/
29
Çarşamba
42/
29
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