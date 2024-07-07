Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 7 Temmuz 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 9 Temmuz 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 11 Temmuz 2024 Perşembe Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

26

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

28

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

29

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

28

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

28

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