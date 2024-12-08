Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 13 Aralık 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 15 Aralık 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.
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