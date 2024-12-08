Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Aralık 2024
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°. 13 Aralık 2024 Cuma Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. 14 Aralık 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. 15 Aralık 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

8

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

7

Cuma

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

8

Cumartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

6

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

11

/

1

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