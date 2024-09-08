Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 8 Eylül 2024

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 10 Eylül 2024 Salı Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. 11 Eylül 2024 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.
Bugün
36/
25
Yarın
37/
26
Salı
38/
26
Çarşamba
36/
24
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