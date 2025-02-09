Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Şanlıurfa için hava durumu bugün nedir? Şanlıurfa için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Şanlıurfa için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Şanlıurfa yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Şanlıurfa için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025
Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 11 Şubat 2025 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

13

/

2

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

12

/

2

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

8

/

4

Çarşamba

Yağmurlu
Yağmurlu

9

/

4

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