Şanlıurfa Hava Durumu | Şanlıurfa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Şubat 2025

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 11 Şubat 2025 Salı Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 12 Şubat 2025 Çarşamba Şanlıurfa hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 9°.