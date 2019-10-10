Türkiye, Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na devam ediyor.

Sınırı geçen komando birlikleri görevlerini icra ederken terör örgütü işgalinde olan bölgelerden Türkiye tarafına yönelik havan ve roket saldırıları düzenleniyor.

Harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.

Şanlıurfa Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, saldırılar sonucu kentte biri bebek 3 kişinin şehit olduğu bildirildi. Saldırılar sonucu 46 kişi de yaralandı.

Valiliğin konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınıştır. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."



"09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden “BARIŞ PINARI” harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu, sokakta oynadığı sırada göğsüne isabet eden şarapnelle yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Elif TERİM (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

MARDİN'DE DE ÜÇ ŞEHİT

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesinde Suriye sınırından atılan havan topları sonucunda 3 sivilin şehit düştüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Şehit düşen sivillerin anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) olduğu öğrenildi.

MSB: BEBEK KATİLİ PKK



Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) bir açıklama yaptı. Açıklamada "Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Bebek katili PKK eşittir bebek katili PYD/YPG" ifadeleri kullandı.

SALDIRILAR HASTANE VE OKUL BİNALARINDAN



Bakanlığın öncesinde yaptığı açıklamada Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek yapıldığı kaydedildi. Harekatta hedef alınmayan bu binalardan yapılan saldırılara bu nedenle karşılık verilemediği belirtiliyor.

Sınıra yakın bölgelerde belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarılar yapılıyor.



4 İLÇEDE EĞİTİME ARA



Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edilmişti. Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi. Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.



ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.



BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN İLK ANLARI (NTV EKİBİ SINIR HATTINDA)