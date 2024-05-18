Şanlıurfa merkezli DAEŞ operasyonunda 22 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DAEŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 22’si tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli DAEŞ operasyonunda 22 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu terör örgütü üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin adreslerine düzenlendi. Şanlıurfa ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 22’si tutuklandı, 16’sına adli kontrol şartı uygulanan 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Tatar Sürgünü'nün yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

Evde ek iş ilanlarına dikkat! Kimlik bilgilerini ele geçirip yasa dışı bahiste kullanan 10 kişi tutuklandı

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Ata Emre cinayetinin ardından yine bir motokurye bıçaklandı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

Aksaray'da taşlı sopalı kavga: Evine sevgilisiyle giden koca hastanelik oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...