imsakiye

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonu: 6 gözaltı
Fotoğraf: Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, siber suçlarla mücadele kapsamında "bilişim sistemlerine girme", "nitelikli " ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Eşiyle tartışınca aracından indi: Genç doktor otomobilin altında kaldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...