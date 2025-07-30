Şanlıurfa merkezli iki ilde DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda DAEŞ'e 28 milyon lira para topladığı tespit edilen bir zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Ekipler, terör örgütüne mali destek sağlayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İki zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

