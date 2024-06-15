Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 14 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 37 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 36 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 3 şüphelinin tutuklu olduğu dolandırıcılık dosyası üzerinde yürütülen soruşturmayı derinleştirdi.

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip yapan ekipler, 'nin farklı şehirlerindeki 46 kişiyi 7 milyon 722 bin lira dolandıran zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

, İstanbul, Tekirdağ, Giresun, Hatay, Bursa, İzmir, Isparta, Çankırı, Diyarbakır, Kocaeli, Nevşehir, Muğla ve Yalova'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Van'da konteyner yangını

Van'da konteyner yangını

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Bursa Hava Durumu | Bursa İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

İstanbul Hava Durumu | İstanbul İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 15 Haziran 2024

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...