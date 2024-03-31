Şanlıurfa Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Şanlıurfa Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Şanlıurfa Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Şanlıurfa Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
Saat 00.34 itibarıyla sonuçlar;
Açılan Sandık: %88.41
AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül: 277.805 - Oyların yüzde 35.30
Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar: 299.228 - Oyların yüzde 38.02'si
Şanlıurfa İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Şanlıurfa seçim sonuçları, Şanlıurfa ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Şanlıurfa YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Şanlıurfa ilçe ilçe seçim sonuçları:
Akçakale Seçim Sonuçları
Birecik Seçim Sonuçları
Bozova Seçim Sonuçları
Ceylanpınar Seçim Sonuçları
Eyyübiye Seçim Sonuçları
Halfeti Seçim Sonuçları
Haliliye Seçim Sonuçları
Harran Seçim Sonuçları
Hilvan Seçim Sonuçları
Karaköprü Seçim Sonuçları
Siverek Seçim Sonuçları
Suruç Seçim Sonuçları
Viranşehir Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Şanlıurfa Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Zeynel Abidin Beyazgül Seçim Sonuçları
Sinan Çelik Seçim Sonuçları
Halil Güneş Seçim Sonuçları
Metin Kaplan Seçim Sonuçları
Mehmet Kasım Gülpınar Seçim Sonuçları
Celaledin Erkmen Seçim Sonuçları
Halil Çalışkan Seçim Sonuçları
Suphi Kaya Seçim Sonuçları
Mehmet Kuşcu Seçim Sonuçları
Ali Tutuş Seçim Sonuçları
Muzafer Yağmur Seçim Sonuçları
Ferit Çevik Seçim Sonuçları
Halil Akdağ Seçim Sonuçları
Mustafa Koyuncu Seçim Sonuçları
Emin Özaslan Seçim Sonuçları
Ahmet Çalışkan Seçim Sonuçları
Mehmet Ay Seçim Sonuçları
Abdi Yıldızsoy Seçim Sonuçları
Ömer Hurma Seçim Sonuçları
Abdullah Al Seçim Sonuçları
Hasan Kaplan Seçim Sonuçları
Resul Bebe Seçim Sonuçları
Mustafa Ataca Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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