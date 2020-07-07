Şanlıurfa sıcağına dayanamayan aracın yakıt tankı patladı

İHA 07.07.2020 - 17:52 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 17:53
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tamire götürülen aracın gaz yakıt tankı sıcaktan patladı. Patlama sonrası alev alan otomobil, çevredekiler tarafından söndürüldü.
Tufan A. otomobilini tamirciye götürdü. Sıcaklıkların 40 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'da iddiaya göre aracın gaz yakıt tankı sıcaktan patladı.
Patlama sonucunda alev alan otomobil çevredekilerin müdahalesi ile söndürüldü.
Araçta yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangının nedenini araştırılıyor