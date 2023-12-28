Şanlıurfa-Suriye sınırında göçmen kaçakçılığı: 15 tutuklama

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa-Suriye sınırında göçmen kaçakçılığı: 15 tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında Ceylanpınar ilçesinde çalışma başlattı.

Ekipler, sınır hattında termal kameralarla yapılan çalışmada, Suriye'den 'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 129 kaçak göçmen ile 19 organizatörü yakaladı.

Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı, 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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