Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Bugünden itibaren yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, son günlerde artan hava sıcaklığı nedeniyle yaşanan yangınlara karşı kentte ormanlara giriş-çıkışların yasaklandığını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği duyurdu! Bugünden itibaren yasaklandı

Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar, kara yangınları ve ormanlarda insan ve araçların hareketleri dikkate alınıp orman kaynaklarının korunmasına yönelik bazı kararlar alındığı duyurdu.

24 Haziran'dan itibaren Şanlıurfa sınırlarındaki tüm ormanlara erişimin yasaklandığını duyuran valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İl sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara girişler 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Bütün ormanlık alanlara; mangal, semaver gibi yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması ve kullanılması ile her türlü ateş yakılması yasaklanmıştır. Orman alanlarının kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaklanmıştır. Şanlıurfa ili sınırları içinde yer alan Gölpınar Tabiat Parkı, Şanlıurfa Millet Ormanı, Akabe Orman Parkı ve Karacurun Orman Parkı'nda sadece ateşsiz olarak piknik yapılabilecektir. Alınan yasaklama kararlarına uyulması konusunda jandarma, emniyet ve orman muhafaza birimleri tarafından kesintisiz olarak denetim yapılacaktır. Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu hükümlerine göre adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir" denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Çalışmaması konusunda tartıştığı dini nikahlı eşini vurup intihar etti

Çalışmaması konusunda tartıştığı dini nikahlı eşini vurup intihar etti

TikTok'ta istismar skandalı: 5 yaşındaki çocuğu dudağından öpmeye zorlayan kadın tutuklandı

TikTok'ta istismar skandalı: 5 yaşındaki çocuğu dudağından öpmeye zorlayan kadın tutuklandı

Esenyurt’ta metrobüste yangın: Seferler bir süre aksadı

Esenyurt’ta metrobüste yangın: Seferler bir süre aksadı

Vergi reform paketinde sona doğru | AK Parti Sözcüsü Çelik: Spekülasyonlara itibar edilmemeli

Vergi reform paketinde sona doğru | AK Parti Sözcüsü Çelik: Spekülasyonlara itibar edilmemeli

Tekirdağ'da damat cinayeti: Kayınpederi ve kayınbiraderi kurşun yağdırdı

Tekirdağ'da damat cinayeti: Kayınpederi ve kayınbiraderi kurşun yağdırdı

Evi terk eden eşine sinirlendi, çocuklarını rehin aldı

Evi terk eden eşine sinirlendi, çocuklarını rehin aldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...