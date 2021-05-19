Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama: Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatılmadı

Şanlıurfa Valiliği, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmadığını bildirdi.

Anadolu Ajansı - DHA 19.05.2021 - 11:42

Şanlıurfa Valiliği'nden açıklama: Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatılmadı

İlişkili Haberler

Kademeli normalleşme başladı! İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımladı

Kademeli normalleşme başladı! İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımladı

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 10 milyon doz Çin aşısı geliyor

Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 10 milyon doz Çin aşısı geliyor

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Viranşehir ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un corona virüs tedbirleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların ardından bazı basın yayın organlarında yer alan valilik tarafından inceleme-soruşturma başlatıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hakim ve savcılar hakkındaki inceleme ve soruşturmaların ne şekilde yapılacağı ve buna karar verecek yetkili mercilerin kimler olduğu kanunla açık şekilde belirlenmiş olup, Valiliğimizin bu çerçevede başlattığı herhangi bir inceleme bulunmamaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), valiliğin Akbulut'un paylaşımıyla ilgili idari inceleme başlattığını duyurmuştu.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...