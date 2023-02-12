Şanlıurfa Valiliğinden "parayla hasar tespiti yapanlara" itibar edilmemesi uyarısı

Şanlıurfa Valiliği, parayla hasar tespiti yapanlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Hasar tespit çalışmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı teknik çalışanlar tarafından yapıldığı aktarıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden "parayla hasar tespiti yapanlara" itibar edilmemesi uyarısı

Kahramanmaraş'taki iki yıkıcı depremin ardından Valiliği fırsatçılara ilişkin önlem amacıyla uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki 100 ekibin kent genelinde hasar tespit çalışması yaptığı belirtildi.

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Açıklamada, "Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı teknik elemanlarımızca yapılmaktadır. Para karşılığı bu işi yaptığını ifade eden kişi ve kurumlara kesinlikle itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

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