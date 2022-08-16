Şanlıurfa Birecik'te 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesindeki teröristler, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrası bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör hedeflerini ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KARKAMIŞ'A 4 HAVAN MERMİSİ ATILDI

Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan, Gaziantep'e de 4 havan mermisi atıldı.

Mermiler, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Belediye de anons yaparak vatandaşları toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.