Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü arazi kavgasında 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Suruç'a bağlı kırsal Büyük Ağacı Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Olayda silahla yaralanan Osman Toraman, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Olayın ardından mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alan Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.